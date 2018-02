Day for Change levert mooi bedrag op

Kudelstaart – Afgelopen zondag organiseerden Alkwin-leerlingen Iris, Lianne, Lotte en Suus een high tea met bingo en swingo voor het goede doel. Ze haalden hiermee € 330,- op. De 3VWO+ meiden hadden vanuit school de opdracht gekregen om voor Stichting Day for Change een benefietactie op touw te zetten.

Met een microkrediet vanuit school van € 30,- moesten ze een ondernemersplan opstellen en winst maken voor Stichting Day for a Change. Een financieel educatieproject waarin wereldburgerschap, ondernemerschap én omgaan met geld aan de orde komen. Zuurbier & Co had aan de Mijnsherenweg in Kudelstaart een ruimte beschikbaar gesteld waar ze zondagmiddag hun gasten konden ontvangen. Ze verwenden iedereen met zoete en hartige hapjes, thee, koffie en limonade.

De gasten ontbrak het aan niets en de leerlingen zorgden voor een gezellige middag. Naast de bingoronde vielen vooral de swingo-rondes in de smaak. In plaats van het draaien en omroepen van cijfers werden liedjes gedraaid. Er was een ronde met moderne nummers, maar ook kwamen de mooiste klassiekers voorbij.

De gelukkige winnaars gingen naar huis met prijspakketjes die samengesteld werden door giften van onder andere Marskramer en Albert Heijn. Als hoofdprijs mochten ze een lunchbon cadeau doen, beschikbaar gesteld door Café Op de Hoek uit Kudelstaart. Daar waren de meiden en vooral de prijswinnaar uit Uithoorn erg blij mee.