Danstheater op Alkwin Kollege

Uithoorn – Het Alkwin Kollege hield maandag 9 en dinsdag 10 februari de 37e editie van STRIK. Op deze avonden voeren alle brugklassers van de school uit Uithoorn dansroutines op voor hun families; een school omgetoverd tot danstheater, door het hele gebouw heen zo’n tien verschillende, korte optredens, waar het publiek langs wordt gevoerd.

Het begon voor de leerlingen met het instuderen van hun dans, onder leiding van professionele dansers. Na het leren en oefenen trakteren ze het toegestroomde publiek tussen 19.00 en 21.00 uur op hun ingestudeerde acts.

‘Shinen’

De dansers die de jongeren binnen een paar uur zo laten ‘shinen’ komen al jarenlang uit het netwerk van Paul Rooyackers. Hij is degene die, toen het vorige jaarlijkse dansproject (DAS) op het Alkwin Kollege stopte, met een knipoog voorstelde om door te gaan onder de naam STRIK. Zevenendertig jaar later is hij er met dezelfde passie nog altijd bij.

De organisatie ligt verder, onder supervisie van de brugklasmentoren, bij leerlingen van de technische commissie (de TK), die dansplekken prachtig voorzien van licht, en de BOBO-plussers (leerlingen uit de bovenbouw die brugklassen het hele jaar door helpen), die het publiek rondleiden tijdens de voorstellingen.

Niet elke brugklasser kijkt ernaar uit om te dansen voor publiek, maar daar ligt ook de kracht van STRIK. Een vader zei dinsdag: ”Mijn zoon krijgt al buikpijn als hij iets moet presenteren, nu zag ik hem gewoon met een grote glimlach dansen met zijn klas. Fantastisch dit!”

Op de foto: Danstheater op het Alkwin Kollege. Foto: aangeleverd.