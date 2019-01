Daniël Giacon naar EJK schermen

Aalsmeer – Op zondag 27 januari vond het Sista-US schermtoernooi plaats in Amsterdam. Daniël Giacon van Scherm Centrum Amsterdam (SCA) zette het heren florettoernooi op zijn naam na een poule zonder verliespartijen en een eliminatiereeks tegen oud-Nederlands Kampioenen Janssen, Rijsenbrij en Rohlfs. In de finale werd de Italiaan Mariotti verslagen

Een week eerder deed Daniël in het Franse Aix-en-Provence mee aan het laatste kwalificatietoernooi voor de Europese Jeugdkampioenschappen schermen.

De Aalsmeerse floretschermer ging in de poulefase goed van start met slechts één verliespartij en vijf maal winst. Hij stond daarmee op de 16e plaats van 182 schermers. Bij de eliminatierondes versloeg hij zonder al te veel problemen een Fransman, een Hongaar en een Amerikaan. Bij de partij voor de top 8 moest Daniël na een ongelukkige val zijn meerdere erkennen in een Deense schermer.

Uiteindelijk behaalde hij de 9e plaats op deze zware Junioren Wereldbekerwedstrijd.

Daniël heeft zich hiermee verzekerd van deelname aan de Europese Jeugdkampioenschappen schermen die eind februari in Foggia (Italië) plaatsvinden. Dit is de vijfde keer zijn dat Daniël Nederland vertegenwoordigt op een EJK.

In Italië is altijd veel aandacht voor de schermsport in de media, dus grijp uw kans en zorg dat uw logo op Daniëls schermoutfit prijkt tijdens het EJK in Foggia. Op www.danielgiacon.nl staan de sponsormogelijkheden.