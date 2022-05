Dancestars Jazz & Showballet Nicole  2e op NK!

Regio – Zondag 22 mei was het zover. Na een jaar hard trainen, meerdere wedstrijden te hebben gedanst en vele prijzen te hebben gewonnen, hadden de Dancestars van Dansschool Nicole een plek verdiend in de finale van het Nederlands Kampioenschap! Alleen dat al, was een feestje waard.

Als echte sterren werden ze vervoerd in een touringcar, samen met hun ouders. Want na al die vrijwillige ritten van deze ouders zoveel vroege zondagochtenden, hadden ook zij dit wel verdiend!

De reis in deze touringcar (wat een verrassing was voor de Dancestars) werd mogelijk gemaakt door sponsoring van Van Walraven en Walraven uit Mijdrecht en door Peter Winter van Wintours.

Hij heeft de meiden en hun fans veilig heen en weer naar het Muze theater in Noordwijk gebracht.

Na een spannende wedstrijd tegen geweldige concurrenten in hun leeftijdscategorie werd er een geweldige 2 de plaats behaald op het NK!

Bij een overwinning hoort een (kinder)champagnedouche en die kregen de meiden op het strand van Noordwijk door de meegereisde fans. Na een gezellige picknick op het strand gingen de meiden ook nog even los in de zee!

Al met al een hele gezellige dag met een prachtig resultaat na een jaar hard trainen met trotse docente Nancy. Op naar het volgende seizoen!