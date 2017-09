Dammen in ’t Fort De Kwakel

De Kwakel – Op maandagavond 11 september starten de dammers van het Kwakelse Kunst en Genoegen hun nieuwe damseizoen weer. Dat doen ze in ’t Fort De Kwakel, waar vanaf 19.30 uur iedere damliefhebber welkom is. De leden spelen dan hun onderlinge competitie, bekerwedstrijden of bondswedstrijden.

In december hoopt K&G haar 90 jarig bestaan te vieren en dan weer door te gaan naar het 100 jarige jubileum. Maar het aantal leden is in de loop der jaren flink afgenomen, de club ‘schreeuwt’ om nieuwe leden!

De nieuwe aanwas mag van elke leeftijd zijn en dammen is niet alleen voor heren, dames zijn ook van harte welkom. Kom gerust eens vrijblijvend kennis maken, de leden zullen u met raad en daad bijstaan.

Damles voor kinderen

Voor de jeugdige dam-enthousiastelingen wil de club straks op woensdagmiddagen les gaan geven in het beheersen van het zo mooie denkspel. Interesse of wilt u voor u kinderen iets weten? Bel gerust met Adrie Voorn via 0297-568472.