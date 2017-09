Da Capo’s Popkoor in schouwburg

Amstelveen – Op zaterdag 23 en zondag 24 september geeft het Da Capo’s popkoor de geweldige muzikale voorstelling ‘Driven By Music’ in de schouwburg Amstelveen.

Laat je verrassen door Da Capo’s Popkoor, dat je meeneemt in een swingende reis door de tijd, het repertoire is een greep van nummers van toen tot nu. Dus leuk voor alle leeftijden! Deze reis is meerstemmig, soms wel acht stemmig en ook nog eens door heel Europa. En iedereen mag mee!

Het wordt een wervelende show, waarmee iedereen in vervoering wordt gebracht. Want met niet alleen prachtige zang, maar ook met een tikkeltje theater, gaat iedereen daarna ongetwijfeld met een enthousiast gevoel naar huis. Deze show staat onder de ongeëvenaarde muzikale leiding van Floor van Erp en het koor wordt op de piano bijgestaan door de gouden vingers van pianist Colijn Buis.

Dus, bestel snel uw kaarten voor deze onvergetelijke show van Da Capo’s Popkoor via www.popkoor.nl. Misschien reist u/jij de volgende keer mee, als crew member. Wie weet ontdekt u tijdens de reis verborgen talenten? Nieuwe zangers en zangeressen zijn altijd welkom.