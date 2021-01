Aalsmeer – Woon je in Aalsmeer of Kudelstaart en wil je iemand in je omgeving met psychische problemen helpen? Dan kun je een nieuwe, gratis cursus volgen. De cursus ‘Eerste hulp bij psychische problemen’ geeft informatie en biedt handvatten om te kunnen handelen.

Bijna de helft van de volwassen Nederlandse bevolking krijgt ooit in het leven te maken met psychische problemen. In de cursus ‘Eerste hulp bij psychische problemen’ krijg je informatie over psychische aandoeningen en leer je hoe je het gesprek kunt aangaan met iemand die (beginnende) psychische problemen heeft. Ook leer je hoe je kunt handelen wanneer iemand in een crisis verkeert. Na deze cursus kun je iemand de helpende hand reiken.

Wethouder Zorg Wilma Alink: “Wij kunnen allemaal het verschil maken voor iemand die bijvoorbeeld angstig, somber of zelfs suïcidaal is. Maar het is niet makkelijk om het gesprek aan te gaan met iemand die somber is. En niet iedereen weet wat te doen als iemand psychotisch is. De cursus Eerste hulp bij psychische problemen helpt hier ontzettend bij.”

Ervaringen van deelnemers

Cursisten geven aan dat ze nu weten dat je geen expert hoeft te zijn om het gesprek aan te gaan over mentale gezondheid. “Bij de cursus heb ik veel praktische inzichten opgedaan voor eerste hulp. Door open te luisteren en er voor iemand te zijn, kun je veel voor de ander betekenen”, vertelt een van hen. Een andere deelnemer geeft aan: “Ik ga nu met meer vertrouwen het gesprek aan over mentale gezondheid. Ik durf iemand te benaderen als ik zie dat het minder goed gaat. De cursus geeft handvatten om het gesprek aan te gaan.”

Gratis cursus

Dankzij subsidie is het nu mogelijk om je gratis in te schrijven voor de cursus. Op verschillende data starten cursussen. Op 18 en 25 februari online en later (als de coronamaatregelen dat toelaten) ook in Amstelveen. Interesse? Mail naar MHFA@ggzingeest.nl o.v.v. MHFA Amstelveen Aalsmeer. Kijk voor meer informatie op mhfa.nl of download de MHFA-app.