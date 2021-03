Cultuureducatie bij KC De Ruimte

Kudelstaart – Een hele strenge caissière, een ietwat domme automobilist en een belangrijke burgemeester; allemaal rollen in de toneelstukjes van groep 4 van Kindcentrum De Ruimte in Kudelstaart afgelopen week. De kinderen hebben opdracht gekregen ietwat lastige situaties uit te spelen in het dagelijks leven. Wat doe je als je bij de kassa staat en je bent je geld vergeten? Of je pinpas werkt niet? Wie helpt je dan, wie verliest zijn geduld, wie blijft aardig? De kinderen mochten zelf oplossingen bedenken en uitspelen. Na wat oefening hebben ze voor elkaar opgetreden. Er zijn bijzondere oplossingen bedacht en deze sloten prachtig aan bij de Kanjertraining; hoe ga je met elkaar om en hoe los je het op als het even niet lekker loopt?

De theaterlessen maken deel uit van het project ‘Kunst’ wat nu in de onderbouw tot veel prachtige werkstukken leidt! En niet helemaal toevallig. Het team van De Ruimte werkt samen met kunstenaar Femke Kempkes en Cultuureducatie Amstelland aan het funderen van kunst- en cultuuronderwijs op de school, zodat het een vast onderdeel van het curriculum wordt voor de kinderen. Theater, muziek, dans, techniek en ook natuurlessen gaan een vast onderdeel van de schoolcarrière van de leerlingen van De Ruimte worden. De leerlingen van groep 4 waren het er over eens: “We willen dit nog veel vaker doen!”