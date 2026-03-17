Cultuurcafé over ‘vitale verenigingen’

Aalsmeer – Op vrijdagmiddag 27 maart organiseert Cultuurpunt Aalsmeer opnieuw een Cultuurcafé voor iedereen die actief is in de kunst- en cultuursector in Aalsmeer en Kudelstaart. Deze editie staat in het teken van het thema ‘vitale verenigingen’. Veel culturele organisaties herkennen de uitdaging om hun vereniging of stichting toekomstbestendig te houden. Hoe zorg je voor nieuwe energie binnen het bestuur? En wat als een bestuur na lange tijd stopt?

Tijdens het Cultuurcafé staan deze vragen centraal. Onder begeleiding van Ben Steeman van de SESAM Academie gaan deelnemers met elkaar in gesprek over deze actuele thema’s. Daarbij wordt ook gekeken naar een lokaal praktijkvoorbeeld: De Werkschuit, die – net als veel andere verenigingen – te maken heeft met vraagstukken rond bestuursopvolging. Het Cultuurcafé is bedoeld voor een brede groep betrokkenen uit het culturele veld, waaronder makers, verenigingen, orkestleden, docenten en bestuurders. Naast inhoud en uitwisseling is er ook ruimte voor ontmoeting. De band Lifeblood verzorgt de muzikale omlijsting en na afloop is er gelegenheid om na te praten tijdens een informele borrel.

Het Cultuurcafé vindt plaats in De Oude Veiling (Marktstraat 19) en is van 16.00 tot 19.00 uur. De toegang is gratis. Aanmelden kan via AalsmeerActief of door een e-mail te sturen naar nbroszat@cultuurpuntaalsmeer.nl

Foto: Cultuurcafé bij Cultuurpunt Aalsmeer (aangeleverd).