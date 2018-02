Cultureel Aalsmeer bruist ieder weekend!

Aalsmeer – Het was weer een gevarieerd cultureel weekend in Aalsmeer. In Bacchus kon zaterdagavond 17 februari genoten worden van het nog jonge cabaret-talent Tom Lash. De 22-jarige bracht ‘stof tot nadenken’ met veel humor tijdens zijn voorstelling ‘Uit Vrije Wil’. Van de Gerberastraat naar de Weteringstraat, alweer de band B-Loose in café Joppe op een vrolijk en gezellig optreden trakteerde.

Exposities

Zondag 18 februari was de uitgelezen dag om met het heerlijke zonnetje op pad te gaan en eens kunst te gaan bekijken. Dat kon (en kan nog steeds) in het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat 9 waar aquarellen en glaskunst te bewonderen zijn. De watertoren is weliswaar vanwege het Slechvalken-paar enige maanden gesloten voor beklimming, maar de overkant is best een heel leuk alternatief. In de voormalige pompkelder is galerie Sous-Terre gevestigd en hier wordt momenteel een voorproefje gegeven van de komst van het Flower Art Museum met een bloemrijke tentoonstelling. Sous Terre is iedere zaterdag en zondag open van 13.00 tot 17.00 uur. Het Oude Raadhuis binnen wandelen kan iedere donderdag tot en met zondag tussen 14.00 en 17.00 uur.

Weer livemuziek

Komend weekend thuis op de bank blijven zitten, is geen optie. Aalsmeer bruist ook 23, 24 en 25 februari weer. Op vrijdag worden in Fort Kudelstaart twee films vertoond en voor liefhebbers van livemuziek is N201 aan de Zwarteweg ‘the place to be’. Er is vrijdag weer Bandbrouwerij voor en door muzikanten met deze keer ook een bijzonder optreden. En zaterdagavond naar Bacchus, want er gaat boogie woogie klinken in het culturele café. Pianist Mr. Boogie Woogie (Erik-Jan Overbeek) komt optreden tijdens Bacchus da Musica. In café Joppe zaterdag geen livemuziek, maar noteer alvast zaterdag 3 maart, deze avond gaan de spots aan voor Shaking Patsy. Zondag 25 februari trakteert KCA op een heerlijke jazzmiddag bij Nieuwe Meer (pontje over) aan de Stationsweg en in The Shack in Oude Meer kan zondagmiddag meegezongen worden tijdens Simple Minds undercover. Weer een heerlijk vooruitzicht, toch?!