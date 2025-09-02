CSW wint spectaculair bekerduel met twee gezichten

Wilnis – In een wedstrijd met twee gezichten heeft het eerste elftal van CSW zaterdag een zwaarbevochten overwinning geboekt in de eerste officiële wedstrijd van het seizoen. Waar de ploeg in de eerste helft tegenstander PVCV volledig overklaste, mocht het na een tumultueuze tweede helft niet klagen dat het bekerduel werd afgesloten met drie punten. Het talrijk opgekomen publiek was uiteindelijk de grote winnaar: zeven doelpunten, drie keer het aluminium en een wedstrijd die tot de laatste seconde spannend bleef.

Eerste helft: CSW oppermachtig

Door een uitgelopen jeugdwedstrijd klonk het eerste fluitsignaal iets na half drie. PVCV, een bekende tegenstander uit eerdere seizoenen, stond bekend als een taaie ploeg. Maar dit keer was CSW vanaf de aftrap scherp en gretig. De mannen van trainer Vlug lieten zich niet verrassen, zoals twee weken eerder tegen RKDES, en domineerden de eerste 45 minuten volledig.

De 0-1 kwam van de voet van de jonge Scholman, wiens vrije trap vanaf links iedereen – inclusief de doelman van de thuisploeg – verraste en rechtstreeks in het net belandde. De 0-2 volgde na een fraaie actie van Max Oliemans, die vanaf de achterlijn Mick van der Loo bediende. Die hoefde van dichtbij alleen nog binnen te tikken. Het mooiste doelpunt viel bij de 0-3: opnieuw een combinatie tussen Oliemans en Van der Loo, waarbij laatstgenoemde de bal vanaf twintig meter schitterend in de kruising joeg – via paal én lat. Een waar genot voor het oor én oog. Uitblinker in de eerste helft was zonder twijfel Berry Kramer. De middenvelder, die lange tijd kampte met blessureleed, was het creatieve brein en rustpunt in het elftal.

Billenknijpen tot het eind

Na rust kantelde het spelbeeld volledig. PVCV koos voor de alles-of-niets-aanpak en zette CSW vast op eigen helft. De bezoekers slaagden er niet meer in het dominante spel van voor de pauze te hervatten. De 1-3 viel na een inschattingsfout van de CSW-doelman, een incident dat een keer kan gebeuren. Toen invaller Lars Wille zijn voorzet via een verdediger van PVCV in het doel zag verdwijnen (1-4), leek de wedstrijd beslist. Maar niets bleek minder waar. In de 87e minuut viel de 2-4, gevolgd door de 3-4 in de 88e minuut. Tussendoor redde het aluminium CSW tweemaal van een gelijkmaker. Gelukkig voor de ploeg uit Wilnis hield de scheidsrechter het bij minimale extra tijd.

Aanstaande zaterdag wacht de volgende bekerwedstrijd, thuis tegen v.v. Westfriezen uit Zwaag. Zij wonnen hun eerste duel met 3-1, waardoor we in deze poule van vier gerust kunnen spreken van een kleine finale. De aftrap is vervroegd naar 14.30 uur (was 17.00 uur).

CSW wint spectaculair bekerduel met twee gezichten. Foto: aangeleverd.