CSW wint cruciaal 9-puntenduel bij Elinkwijk

Wilnis/Utrecht – Toen CSW in de eerste wedstrijd van dit seizoen met een 1-5 nederlaag van het veld stapte, werd het vlaggenschip van de ooit roemruchte club Elinkwijk direct tot de gedoodverfde kampioenskandidaat gebombardeerd.

Niets bleek echter minder waar. Met een wedstrijd meer en een punt minder dan CSW begon Elinkwijk afgelopen zaterdag aan het inhaalduel in Utrecht. De mannen uit Wilnis moesten winnen om hun kansen op klasse behoud levend te houden. Bij winst zouden ze de directe concurrent immers op vier punten zetten. Het werd een duel met hoge intensiteit, waarin de Boys van de Dijk ongewoon veel tweede ballen veroverden en meer dan eens bereid waren het gras op te vreten. Het resultaat? Een zwaarbevochten, maar dik verdiende 0-1 overwinning.

Initiatief

Direct nadat de bal voor de eerste keer in beweging werd gezet, nam CSW het initiatief. Net als tegen Oudewater een week eerder werd de thuisploeg vastgezet en was de dadendrang groot. Al in de eerste minuut was er een hachelijk moment in de zestien van de Utrechtenaren waarbij verdediger en doelman botsten, wat resulteerde in een snelle wissel van de sluitpost. Het oponthoud duurde lang, maar CSW liet zich niet van de wijs brengen. Er volgden kansen voor Van der Loo, die regelmatig goed diep werd gestuurd. Scholman probeerde het met een halve omhaal die ternauwernood kon worden gered. Kompier zorgde met zijn goede doorschuiven voor veel gevaar en de Sa hield de vleugelverdedigers met zijn korte, snelle dribbels voortdurend bezig. Achterin zat het bij CSW potdicht. Het verdedigingsblok met Mager, Veerhuis, Baas, geleid door een uitstekende Van de Bosch, gaf nagenoeg geen krimp. Elinkwijk kreeg slechts één schietkans en ruimte voor een tweetal voorzetten. Opvallendste man in de eerste helft was Prange, die veel tweede ballen veroverde en vaak tot het juiste eindstation bracht. Ondanks het veldoverwicht was de stand bij rust nog 0-0.

Sleutel tot succes

Na de thee bleef het spelbeeld ongewijzigd. Al na 30 seconden was er een voorzet van Sa die net niet kon worden binnengegleden. CSW bleef gedurende de periode die volgde de sterkere ploeg op het veld. De thuisploeg werd op eigen helft gehouden en veelal in de eigen zestien meter gedrukt. In de 53e minuut kreeg Mager de bal op ruim 30 meter van de goal. De toeschouwers spoorden hem aan te schieten. Gehoor gevend aan deze smeekbede haalde de potige rechtsachter hard uit. Het schot was goed op weg, maar een verdedigend been deed de bal net over de lat belanden. Helaas. Toch bleek dit opportunisme de sleutel tot succes. In de 55e minuut zwengelde Scholman de bal voor de goal en was het de Sa, die niet bekend staat om zijn kopkwaliteiten, die scoorde met het hoofd. Even was het nog spannend wat de scheidsrechter zou doen met het vlagsignaal. Gelukkig voor CSW niets, en de voorsprong was een feit. Meer dan verdiend door de spelopvatting van de rood-blauwen.

In de kiem gesmoord

Wat volgde was de reactie van de thuisploeg. Tegelijkertijd moest CSW door enkele blessures noodgedwongen wisselen en het strijdplan aanpassen. Het aanbod van aanvallers binnen de selectie was niet groot, dus opereerde men meer vanaf de eigen helft. De Utrechtenaren trachtten met lange ballen voor gevaar te zorgen, wat een enkele keer lukte. Toch werden de meeste aanvallende bedoelingen in de kiem gesmoord en was er een strijdlust zichtbaar bij de mannen van trainer Vlug die de trouwe fans deed juichen. Het ging even niet om de prijs voor verzorgd voetbal, maar om de knikkers. Dit was in principe een 9-puntenduel, dus gold de dood of de gladiolen.

Billen knijpen

In de 88e minuut was het nog even billen knijpen. Er was een kopbal van topscorer Grillik die op weg leek naar de gelijkmaker. Het was echter Gök, die de afgelopen periode soms wat ongelukkig oogde, die met een uiterste krachtsinspanning de 1-1 wist te voorkomen. Hij redde daarmee de punten voor zijn team. Het laatste fluitsignaal kwam als een zegen. De pijp was leeg bij veel CSW’ers, maar het was niet voor niets. Drie broodnodige punten in de strijd om lijfsbehoud.

Een zwaarbevochten, maar dik verdiende 0-1 overwinning voor CSW bij Elinkwijk. Foto: Patrick Dolkens (AD).