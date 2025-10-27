CSW trekt aan langste eind in matte derby

Wilnis – In een weinig sprankelende editie van de voetbalderby tussen CSW en Argon heeft de thuisploeg de drie punten weten te behouden. Een rake vrije trap van Mitchell de Zwart in de 71e minuut bleek voldoende voor de overwinning: 1-0.

De eerste helft bood de toeschouwers weinig spektakel. CSW kreeg via Max Oliemans en Mike van Loo enkele mogelijkheden, maar hun pogingen misten precisie. Argon stelde daar weinig tegenover. Een schot van Justin Schouten leverde slechts een hoekschop op, en een vrije trap van Raoul van Wijk strandde eveneens zonder resultaat. Vlak voor rust kreeg Ritchie Zinga nog een kans, maar hij slaagde er niet in de bal goed te controleren.

Meer leven

Na rust kwam er meer leven in de wedstrijd. CSW probeerde via Leroy Scholman en Mike Nusse de score te openen, maar hun inzetten waren niet doeltreffend. Coach Jeroen de Zwaan van Argon probeerde met wissels – onder andere Bas Schaefers en Niels de Vries – het tij te keren. Toch was het CSW dat toesloeg: een vrije trap van Mitchell de Zwart belandde in de rechterbovenhoek, buiten bereik van doelman Kris van Rijn.

Slotoffensief

Argon zette aan voor een slotoffensief en bracht onder meer Bas Boelhouwer, Quint Piris en Mika Keizers in. Ritchie Zinga was dicht bij de gelijkmaker, maar zijn schot belandde via de paal weer in het veld. Ook Erkelly de Sa en Mike van Loo kregen nog kansen, maar doelman Chris van Rijn hield zijn doel schoon.

CSW had in de slotfase nog mogelijkheden om de score uit te breiden, maar slordige afwerking voorkwam een ruimere overwinning. De derby eindigde in een nipte zege voor de thuisploeg.

CSW trekt aan het langste eind in matte derby tegen Argon. Foto: Hans van Gelderen.