CSW toont veerkracht en verslaat Nieuwkoop overtuigend

Nieuwkoop/Wilnis – De voetballers van CSW hebben zaterdag opnieuw drie punten toegevoegd aan het seizoen totaal door Angstgegner Nieuwkoop met 1-4 te verslaan. De ploeg van trainer Jeffrey Vlug toonde karakter, strijdlust en tactisch vernuft in een duel dat aanvankelijk rommelig verliep, maar na rust volledig kantelde in het voordeel van de bezoekers.

Nieuwkoop, dat vorig seizoen tweemaal won van CSW, koos ditmaal voor een opportunistische aanpak met veel lange ballen. Trainer Arjan van der Laan had zijn formatie aangepast naar een 1-3-5-2, maar dat leverde weinig grip op het middenveld op. CSW was in de eerste helft de bovenliggende partij, maar slaagde er niet in om het overwicht om te zetten in kansen. Vlak voor rust viel de openingstreffer aan de andere kant: Dave Verhage scoorde met een laag krullend schot via de binnenkant van de paal. Bij deze actie raakte CSW-verdediger Tijn Mager geblesseerd; hij werd vervangen door Mick van de Loo, een naam die later nog zou opduiken.

In de blessuretijd van de eerste helft kwam CSW verdiend langszij. Na een hard schot van Leroy Scholman dat nog werd gekeerd, was het Teun Gieling die met een subtiele voetbeweging de gelijkmaker binnen tikte op aangeven van Max Oliemans.

Na rust bracht Vlug Justin Both in het veld, een speler die bekendstaat om zijn onverzettelijkheid. CSW ging hoger druk zetten en legde meer energie in het winnen van de tweede bal. Het leidde tot een fase waarin Nieuwkoop nauwelijks nog onder de druk uitkwam. De defensie van CSW, met Jelle van de Bosch en Jamie Veerhuis, stond als een huis, mede dankzij de rust en coaching van Zakaria Issarti en Mitchell de Zwart.

Het veldoverwicht werd na een uur spelen omgezet in doelpunten. Eerst was het Oliemans die een rebound fraai binnen volleerde, vier minuten later verraste Van de Loo de keeper met een schot in de korte hoek. Nieuwkoop was gebroken en CSW bleef aandringen. Het slotakkoord kwam opnieuw van Van de Loo, die na een voorzet van Lars Wille via een afzwaaiende bal hard binnenschoot vanaf de penaltystip.

Met deze overwinning blijft CSW in de bovenste regionen van de ranglijst. De ploeg lijkt geleerd te hebben van de moeizame start vorig seizoen. Op 25 oktober wacht de derby tegen Argon.

Op de foto: CSW toont veerkracht en verslaat Nieuwkoop overtuigend. Foto: aangeleverd.