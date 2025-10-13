Wilnis/Montfoort – De jonge voetbalsters van CSW MO9-1 hebben afgelopen zaterdag hun eerste periode van het seizoen op overtuigende wijze afgesloten. In een spannende uitwedstrijd tegen Montfoort wisten de meiden na een stroeve start alsnog de overwinning binnen te slepen, waarmee ze zich tot periodekampioen kroonden.

De wedstrijd begon veelbelovend met een vroege 0-1 voorsprong voor CSW. Toch raakten de meiden daarna even de grip kwijt en keken ze halverwege tegen een 3-1 achterstand aan. In de rust volgde een korte maar krachtige peptalk van de begeleiding, waarna het team zich herpakte en met hernieuwde energie het veld op ging. Wat volgde was een indrukwekkende comeback: CSW wist uiteindelijk met 4-6 te winnen.

Voetbalclinic

Na afloop keerden de kampioenen terug naar hun thuisbasis in Wilnis, waar ze feestelijk werden onthaald. Onder luid applaus en met een schaal patat werd de prestatie gevierd; een moment van trots voor de club, de ouders en natuurlijk de speelsters zelf.

Wil jij ook voetballen in een enthousiast meidenteam? CSW verwelkomt nieuwe speelsters met open armen. Ben je sportief en tussen de 6 en 9 jaar oud? Kom dan eens vrijblijvend meetrainen. Aanmelden kan via meidenvoetbal@cswilnis.nl.

Tijdens de herfstvakantie organiseert CSW bovendien een speciale voetbalclinic op 22 en 23 oktober. Een ideale gelegenheid om kennis te maken met het meidenvoetbal. Meer informatie is te vinden op de website van CSW.

CSW MO9-1 meiden periodekampioen. Foto: aangeleverd.