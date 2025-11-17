CSW en Amstelveen Heemraad delen punten

Wilnis – Op een koude zaterdagmiddag leek CSW in eigen huis op weg naar een fraaie overwinning, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een 3-3 gelijkspel tegen Amstelveen Heemraad. De bezoekers, die de laatste weken in vorm zijn, sloegen al in de vierde minuut toe. Mike van de Steenhoven profiteerde van een ongelukkige carambole via een CSW-verdediger en liet doelman Santangelo kansloos: 0-1.

De snelle achterstand wakkerde de Wilnissers juist aan. Onder leiding van een ontketende Max Oliemans speelde CSW zijn beste eerste helft van het seizoen. Hij zorgde zelf voor de gelijkmaker met een schitterende krul in de kruising vanaf dertig meter. Niet veel later stond hij opnieuw op de juiste plek om een lage voorzet van Mitchell de Zwart binnen te tikken: 2-1. CSW kreeg daarna kansen om de wedstrijd voor rust te beslissen, maar verzuimde toe te slaan.

Fel uit de kleedkamer

Na de thee kantelde het duel. Amstelveen Heemraad kwam fel uit de kleedkamer en drong CSW terug. In de 69e minuut viel de verdiende gelijkmaker: Boaz Blommestein tikte van dichtbij binnen na een scrimmage, 2-2. Beide ploegen gingen daarna vol voor de winst, wat leidde tot een hectische slotfase. Het meest besproken moment kwam in de 80e minuut toen doelman Jari Bax hands maakte buiten het strafschopgebied. Waar rood voor de hand lag, bleef het bij geel.

Veerkracht

In de 89e minuut leek Amstelveen alsnog met de volle buit te vertrekken. Een vrije trap van Marc Groenland belandde via een rug in het net: 2-3. De gasten vierden uitbundig, maar CSW toonde veerkracht. In de zesde minuut van de blessuretijd draaide Oliemans knap weg en schoot de 3-3 binnen: een echte spitsengoal. Toch zal CSW zich afvragen hoe het mogelijk is, dat zoveel kansen in de eerste helft onbenut bleven. Volgende week wacht SCPB’22 in Badhoevedorp om 15.00 uur.

CSW en Amstelveen Heemraad in balans, 3-3. Foto: aangeleverd.