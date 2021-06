Criminele organisatie die actief was in veiling opgerold

Aalsmeer – Met de aanhouding van drie mannen (24, 37 en 52) denken de politie en het openbaar ministerie een criminele organisatie te hebben opgerold die actief zou zijn geweest op de bloemenveiling in Aalsmeer. De mannen worden verdacht van internationale handel in verdovende middelen, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. In het onderzoek naar de drie mannen hebben onderschepte berichten van berichtendienst Sky ECC een cruciale rol gespeeld. Het onderzoek van de politie richt zich op de transport van afzonderlijke partijen cocaïne. Het zou in totaal om meer dan 200 kilo gaan. De eerste lading werd in februari 2020 onderschept naar aanleiding van een transport vanaf een loods in de directe omgeving van de bloemenveiling in Aalsmeer. De pakketten zaten verstopt in bloembakken. De bloemen werden daarbij als deklading gebruikt. De lading bleek verstuurd te zijn vanaf een bedrijf in Amstelveen. De eigenaar van dit bedrijf is toen als verdachte aangemerkt. In september 2020 werd een tweede lading onderschept. Dit leidde naar een andere verdachte, een medewerker van een exportbedrijf, gevestigd op de bloemenveiling.

Versleutelde data

Door berichten uit gekraakte PGP-telefoons komt het onderzoek in een stroomversnelling en krijgt de recherche een derde verdachte nog nadrukkelijker in beeld. Ook de drugslijn naar het buitenland komt dan concreter aan het licht. “In dit onderzoek zien we dat communicatie van gebruikers van Sky ECC cruciale informatie oplevert. Zo was de derde verdachte al bij ons in beeld voor witwassen, maar door de versleutelde data konden we de verdenking tegen hem uitbreiden met export van harddrugs”, zegt een tactisch rechercheur van het onderzoeksteam.

Doorzoeking

Op zaterdag 5 juni zijn de drie mannen aangehouden in Amsterdam, Uithoorn en Vleuten. Bij doorzoekingen in woningen en bedrijfspanden, in Amsterdam, Badhoevedorp, Utrecht, Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn, nam de politie een hoeveelheid contant geld en onder meer computers, telefoons en diverse vervoermiddelen in beslag.

De raadkamer van de rechtbank heeft inmiddels de gevangenhouding van twee van de drie verdachten bevolen voor een periode van 90 dagen. De derde verdachte is vrijgelaten, hoewel de ernstige verdenking wat de raadkamer betreft onverminderd bestaat. Het onderzoek gaat verder. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Weerbare sierteeltsector

Uit onderzoeken is gebleken dat de sierteeltsector kwetsbaar is voor criminaliteit en ondermijnende activiteiten. De grootschalige dagelijkse grensoverschrijdende bloementransporten zijn aantrekkelijk voor bijvoorbeeld (drugs)smokkel. Binnen het programma Weerbare Sierteeltsector werken overheid en bedrijven in de sector samen aan bewustwording en het opwerpen van barrières tegen de smokkel maar ook tegen witwassen, arbeidsuitbuiting en systematische fraude. Daartoe zijn onder andere meldpunten bij gemeenten geopend en is een Meld Misdaad Anoniem-campagne gestart.