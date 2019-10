Creative workshops voor ouder en kind

Mijdrecht – Evenals in het afgelopen cursusseizoen van Atelier de Kromme Mijdrecht staat er op een drietal zaterdagochtenden een workshop gepland voor een ouder en een kind. De ouder kan uiteraard ook een verzorger of grootouder zijn. De workshops worden gegeven van 9.30 uur tot 11.45 uur en worden begeleid door docente Gabry de Veld. Er zullen drie onderwerpen c.q. technieken worden behandeld. De eerste workshop, op 9 november, zal zijn gewijd aan het maken van een marmereffect met olieverf.

In de tweede workshop, op 23 november, maak je samen één groot schilderij. De cursisten dienen vooraf een afbeelding te kiezen en mee te nemen.

De laatste workshop is op 7 december, waarbij de opdracht is elkaars portret te tekenen.

De kosten voor de drie workshops bedragen voor één ouder en één kind 80 euro. Komt men met twee kinderen dan zijn de kosten 105 euro. De bedragen zijn inclusief de kosten voor materiaal. Als je slechts aan één workshop wilt deelnemen, dan is dat mogelijk indien er nog plaats beschikbaar is. De kosten bedragen dan per koppel € 30,-. Inschrijven kan via https://atelierdekrommemijdrecht.nl.