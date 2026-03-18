Creatieve graffitiplek voor jongeren in De Ronde Venen

De Ronde Venen – De lokale VVD in De Ronde Venen wil onderzoeken of er in de gemeente een plek kan komen waar jongeren legaal graffiti en streetart kunnen maken. In veel Nederlandse steden bestaan al zogenoemde legal walls: muren of tunnels waar graffiti toegestaan is. Zulke plekken bieden jongeren een creatieve uitlaatklep en zorgen er vaak juist voor dat illegale graffiti elders afneemt.

Fractievoorzitter Bart Richter: “Graffiti wordt vaak gezien als overlast, maar het kan ook een vorm van kunst en creativiteit zijn. Door jongeren een plek te geven waar dat wél mag, voorkom je juist dat het overal gebeurt.”

Creatief zonder overlast

De VVD wil, dat de gemeente samen met jongerenwerk en jongeren zelf onderzoekt of er een geschikte locatie is. Daarbij kan gedacht worden aan een tunnel, muur bij een skatevoorziening of een plek op een bedrijventerrein. Ook praktische zaken moeten volgens de VVD goed geregeld worden, zoals afvalvoorzieningen voor spuitbussen en duidelijke afspraken over gebruik. Richter: “Het gaat ons niet om meer graffiti in de openbare ruimte, maar om een plek waar jongeren creatief kunnen zijn zonder overlast te veroorzaken.” De VVD heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Foto: aangeleverd.