Creatieve en gezellige Burendag: speuren, stenen en samenzijn

Wilnis – Op Burendag organiseerden Buurtgezinnen, in samenwerking met Ouders Lokaal en het NME-centrum De Woudreus, een gezellige ochtend vol creativiteit en ontmoeting voor buurtbewoners en gezinnen. Er werd fanatiek gespeurd tijdens een interactieve speurtocht, mooie gesprekken werden gevoerd en kinderen en volwassenen leefden zich uit bij het versieren van kleurrijke happy stones. De ontspannen sfeer zorgde voor waardevolle ontmoetingen tussen buurtgenoten, in een omgeving waar iedereen welkom was. “Het was mooi om te zien hoe eenvoudig verbinding kan ontstaan tijdens zulke laagdrempelige activiteiten”, aldus een van de organisatoren. De ochtend vormde een mooi voorbeeld van hoe Burendag bijdraagt aan het versterken van onderlinge relaties in de buurt; een doel waar Buurtgezinnen, Ouders Lokaal en De Woudreus zich graag samen voor inzetten.

Op de foto: Een gezellige ochtend vol creativiteit. Foto: aangeleverd.