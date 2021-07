Creatief bluswerk op Westeinderplassen

Aalsmeer – Op een eiland aan de Westeinderplassen is zondag 11 juli rond half vier in de middag brand uitgebroken. Een kunststof picknicktafel had vlam gevat. In de verre omtrek was een dikke, zwarte rookpluim te zien. De brandweer is gealarmeerd en per boot ter plaatse gegaan.

De brandweer hoefde slechts nabluswerkzaamheden te verrichten. Omstanders hebben namelijk op creatieve wijze de brand weten te blussen. Met de buitenboordmotor achter hun boot werd een flinke straal water uit de Poel gesproeid op de brandende picknicktafel.

Het is onbekend wat de oorzaak van de brand is. Gedacht wordt aan brandstichting. Er wordt nader onderzoek verricht.

Foto: VTF