Crash Museum: Lezing over liefde in oorlogstijd

Aalsmeerderbrug – Zo tegen Valentijnsdag, de dag van de liefde, is het goed om stil te staan bij hoe liefde in de Tweede Wereldoorlog ging. Over de ‘liefde’ in de Tweede Wereldoorlog is heel wat te doen geweest en nog altijd. Ook toen kreeg men vlinders in de buik. Dat gebeurde in de schuilkelder of gewoon op straat. De band tussen liefde en oorlog is intiem en zo oud als de mensheid zelf.

Liefdesaffaires en liefdesverdriet worden onder doodsbedreiging intenser beleefd. In de eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog merkten de Nederlanders weinig van de bezetting. Er was weinig schaarste, de schouwburgen waren open en avond aan avond werd in menig uitgaansgelegenheid gedanst. Veel jonge vrouwen vielen voor de charmes van de bezetters. Die verschilden sterk van de Nederlandse mannen, ze waren romantisch, hoffelijk en zagen er goed uit in hun strakke Wehrmacht-uniform. De meeste Duitse soldaten waren niet de wrede bruten die iedereen kent uit de films. Voormalige ‘moffenmeisjes’ schetsen het beeld van jongens die heimwee hebben naar huis en met tegenzin de dienstplicht vervullen. Tijdens de lezing wordt verteld over onmogelijke relaties tussen onderduikers en verzetslieden, over Nederlandse vrouwen met Duitse soldaten, over huwelijken in Westerbork.

Ook in Nederlands-Indië heeft zich op dit gebied veel afgespeeld. Dat wordt belicht met het persoonlijke verhaal van een Japanner en een Belgische dame. Ook wordt verteld over de ‘Troostmeisjes’ in de Oost. Daarnaast worden over de ‘Russische bruiden’ verteld. Het is geen liefelijk verhaal, maar een indringende lezing over de liefde, de risico’s en gevolgen daarvan. De lezing op zaterdag 31 januari wordt verzorgd door Rick Franke en start om 11.30 uur. Bezoekers van het museum kunnen deze lezing gratis bijwonen. Het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ‘40-’45 in het Fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460 is iedere zaterdag en zondag geopend van 10.00 tot 16.30 uur. Kijk voor meer informatie over het museum en het werk van het Crash Luchtoorlog en Verzetsmuseum ‘40-’45 op: www.crash40-45.nl.

Foto: aangeleverd