Coronatestbus GGD weer in Aalsmeer

Aalsmeer – Van maandag 12 juli tot en met zondag 1 augustus staat de corona testbus van de GGD weer op het parkeerterrein aan de Dreef in de Hornmeer. In de bus kunnen mensen uit Aalsmeer en Kudelstaart met lichte klachten zich zonder afspraak gratis laten testen op corona.

Wethouder Zorg Wilma Alink: “Ik ben blij dat de mogelijkheid om te vaccineren er nu voor alle volwassenen is. Je merkt dat het verschil maakt dat steeds meer mensen ingeënt zijn. Maar ik maak me wel zorgen over de opkomst van de Deltavariant en de weer stijgende besmettingscijfers onder jongeren. Ook weten we nog niet wat de gevolgen van de versoepelingen zullen zijn. Daarom hebben we de GGD gevraagd de bus weer in onze gemeente beschikbaar te stellen. Testen blijft een belangrijk onderdeel in het terugdringen van het virus.”

Zeven dagen per week

Iedereen uit Aalsmeer en Kudelstaart kan als de bus er staat elke dag gratis en zonder afspraak langskomen om zich te laten testen. De bus is zeven dagen per week open van 9.00 tot 12.00 uur en van 12.45 tot 16.00 uur. Vergeet niet een mondkapje te dragen. Er kan één bezoeker tegelijk in de bus getest worden. Andere bezoekers wachten buiten de bus tot ze aan de beurt zijn. Buiten de bus is voldoende ruimte voor bezoekers om te wachten, natuurlijk met inachtneming van de anderhalve meter. Gastheren en -vrouwen ontvangen de bezoekers en beantwoorden eventuele vragen.

Testen op afspraak

Natuurlijk blijft het ook mogelijk om via het algemene nummer van de GGD (0800-1202) een afspraak te maken voor een test bij een van de standaard testlocaties in de regio. Bezoekers van zowel de bus als de vaste testlocaties worden dringend verzocht thuis te blijven tot de testuitslag binnen is.