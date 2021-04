Coronasneltest geopend in Aalsmeer

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 3 april is de coronasneltest in Aalsmeer (de 15e locatie van Coronasneltestnederland.nl) geopend op de Oosteinderweg 247, aan de voorkant van The Beach. Coronasneltest in Aalsmeer biedt de mogelijkheid om Antigeen Sneltesten af te nemen (waarbij men binnen 20 minuten de uitslag ontvangt), PCR testen af te nemen (waarbij men bij een negatieve uitslag een reiscertificaat ontvangt in vier verschillende talen) en sinds deze maand is daar het initiatief Laatjepersoneelgratistesten.nl aan toegevoegd!

Gratis en snel

Laatjepersoneelgratistesten.nl is een initiatief van de ARBO (arbodienst) in samenwerking met bedrijfsarts Koopmans én Coronasneltestnederland.nl. De ARBO maakt testen op het werk op een verantwoorde en veilige manier mogelijk. Dankzij subsidie van de overheid kan Laatjepersoneelgratistesten.nl dit gratis aanbieden aan alle werkgevers.

Goedgekeurd

Bedrijfsarts Koopmans biedt Laatjepersoneelgratistesten.nl de gecertificeerde Healgen sneltest aan, waarmee binnen 20 minuten bekend is of er sprake is van een besmetting met Covid-19. Bij een negatieve testuitslag kunnen werknemers direct weer aan het werk! Deze test is goedgekeurd door het RIVM en de Nederlandse overheid. Het feit dat bedrijfsarts Koopmans of ARBO niet de eigen bedrijfsarts of arbodienst is van de werkgever is geen probleem.

Via de website kunnen werkgevers eenvoudig een unieke code voor hun bedrijf aanvragen waarmee de medewerker(s) gemakkelijk een coronatest (antigeen) kunnen inplannen op één van de vijftien locaties van Coronasneltest Nederland naar keuze én vanaf 50 testen per dag is testen op locatie ook mogelijk. Wanneer medewerkers in aanraking zijn geweest met een besmet persoon binnen de organisatie kan de werkgever alle medewerkers gratis laten testen om verspreiding binnen de organisatie te voorkomen.

Preventief testen

Niet alleen het testen bij symptomen of een melding uit de CoronaMelder app helpt bij het creëren van een veilige werkomgeving. Ook het structureel testen van medewerkers (wanneer zij geen symptomen hebben) draagt bij om een veilige omgeving te waarborgen. De overheid heeft nu ook een aanvullende subsidie beschikbaar gesteld om werkgevers de mogelijkheid te bieden om hun medewerkers nu ook preventief te laten testen. Het ministerie van VWS geeft werkgevers die preventief willen testen tevens het advies dit twee keer per week te doen.

Via Laatjepersoneelgratistesten.nl kunnen werkgevers geheel kosteloos één of meerdere vaste testmomenten per week bij hun bedrijf inplannen. Kijk voor meer informatie op: www.laatjepersoneelgratistesten.nl of stuur een mail naar: info@laatjepersoneelgratistesten.nl