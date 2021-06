Confetti-douche voor handbalkampioenen

Aalsmeer – Na het behalen van de landstitel en de officiële prijsuitreiking in het Limburgse Sittard zijn de handballers van Greenpark snel met de schaal en de medailles naar Aalsmeer gereden. Bij thuishal De Bloemhof werden de kampioenen opgewacht door een grote groep fans en familieleden. De handballers werden welkom geheten met een gouden confetti-douche en uiteraard was er champagne.

Ook burgemeester Gido Oude Kotte was naar de sporthal gekomen om de handballers, coaches, trainers en begeleiders persoonlijk te feliciteren met het behalen van het Nederlands kampioenschap.

Burgemeester Gido Oude Kotte feliciteert de handbal-kampioenen (allen negatief getest op corona).

Officiële huldiging

Voor het derde jaar op rij hebben de handballers van coach Bert Bouwer de landstitel binnen gehaald. In 2018 en 2019 was Greenpark ook de beste handbalploeg van Nederland. Natuurlijk krijgen de kampioenen ook nog een officiële huldiging bij en in het Raadhuis. Dit feestje vindt aanstaande donderdag 24 juni plaats vanaf 18.00 uur.