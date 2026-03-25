Con Amore in De Boei in Vinkeveen

Vinkeveen – Muziekliefhebbers in de regio mogen zich zondag 29 maart verheugen op een bijzondere muzikale middag. De Vinkeveense accordeonvereniging Con Amore nodigt iedereen van harte uit voor het jaarlijkse voorjaarsconcert. Het concert vindt plaats in Sociaal Cultureel Centrum De Boei, Kerklaan 32 in Vinkeveen. De zaal opent om 13.30 uur, waarna het programma om 14.00 uur van start gaat. De entree bedraagt 10 euro per persoon.

Onder leiding van dirigent Arnaud Rosdorff brengen zowel het A als het B orkest een afwisselend programma vol muzikaliteit en verrassingen. Bezoekers kunnen genieten van een rijke mix aan stijlen: van klassieke werken die het hart raken tot frisse, eigentijdse muziekstukken die het publiek zullen verrassen. Ook het kwintet van Con Amore laat van zich horen in de vertrouwde bezetting, waarmee zij al jarenlang een geliefde aanvulling vormen op de concerten.

Dit concert heeft bovendien een bijzonder tintje. Na ruim 23 jaar van toewijding, inspiratie en betrokkenheid neemt Con Amore afscheid van haar dirigent. Het optreden vormt daarmee niet alleen een muzikale belevenis, maar ook een waardevol moment om stil te staan bij zijn jarenlange bijdrage aan de vereniging en haar ontwikkeling.

Op de foto: Accordeonvereniging Con Amore speelt 29 maart in De Boei. Foto: aangeleverd.