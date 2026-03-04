Column: ‘Donald denkt door’

Boetes in Uithoorn groeien harder dan huizenprijzen

Door Donald Esser.

Er zijn gemeenten die economisch vooruitgaan dankzij innovatieve bedrijvigheid, slimme duurzaamheid of toeristische trekpleisters. En dan heb je Uithoorn. Hier draait de lokale economie, pardon de rijksbegroting, op een wondermiddel dat al jaren werkt: automobilisten die nét even doen alsof een verkeersregel een suggestie is.

Afgelopen jaar stroomde er 289.907 euro richting de staatskas dankzij verkeersovertreders in Uithoorn, een keurige stijging van negen procent ten opzichte van 2024. Een rendement waar elke belegger jaloers op zou zijn.

De teller kwam tot stand dankzij 1.148 uitgeschreven bekeuringen, vrijwel gelijk aan het jaar daarvoor, maar financieel gezien een stuk effectiever. Want in Uithoorn stijgen de boetebedragen sneller dan de WOZ‑waarde. De focusflitser is het nieuwe orakel. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid, ook bekend als het Ministerie van ‘We Zien Alles’, wijst trots op de nieuwste melkkoe: de focusflitser. In Uithoorn noteerde dit apparaat 94 boetes voor niet‑handsfree bellen, goed voor 21.255 euro. Vorig jaar was dit nog 17.905 euro, het apparaat begint warm te draaien. De focusflitser detecteert niet alleen of u uw telefoon vasthoudt, maar waarschijnlijk ook of u eraan denkt, ernaar kijkt of er heimelijk emotioneel aan gehecht bent.

Snelheidsovertredingen? In Uithoorn is het geen massaproductie, maar eerder een kleinschalig ambacht: slechts 52 automobilisten werden bekeurd voor te hard rijden, samen goed voor 15.146 euro. Een nette groei ten opzichte van de 35 bekeuringen in 2024. Geen businessmodel zoals elders, maar prima bijverdienste.

De populairste overtreding is niet snelheid of bellen, maar de oer-Hollandse klassieker: rijden zonder geldige APK, 146 keer, goed voor ruim 26.000 euro. Rijden zonder verzekering was goed voor ruim 62.000 euro. Een bedrag waarvoor je elders misschien een halve parkeerplek kunt kopen.

Begin 2025 waren er zo’n 230 huishoudens in Uithoorn die ook na twee aanmaningen dachten: ‘Dit lossen we later wel op.’ Tegen de tijd dat de derde brief verschijnt, is de boete al 2,5 keer hoger dan het oorspronkelijke bedrag. Je zou willen dat de overheid deze rekensom toepast bij het minimumloon.

Een ding staat vast: het Rijk heeft in Uithoorn een inkomstenbron ontdekt die net zo betrouwbaar is als regen in maart. Dus als u binnenkort door Uithoorn rijdt: glimlach naar de camera’s. U sponsort tenslotte een goed doel, de rijksbegroting. En daar is de gemeente weer afhankelijk van.