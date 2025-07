College Uithoorn bezoekt ’t Kabouterhuis

Uithoorn – Onlangs ging burgemeester Heiliegers met zijn wethouders en enkele ambtenaren langs bij MOC ’t Kabouterhuis in Uithoorn. Doel van hun bezoek was onder meer om zich te laten informeren over de jeugdhulp die de organisatie biedt.

Al sinds begin jaren 90 van de vorige eeuw biedt MOC ’t Kabouterhuis hulp aan kinderen en ouders in gemeente Uithoorn. Het is een van de grootste aanbieders van specialistische jeugdhulp in de gemeente. Het Kabouterhuis maakt deel uit van een groep van tien belangrijke jeugdhulporganisaties, waarmee Uithoorn samenwerkt. ’t Kabouterhuis helpt jonge kinderen (0-7 jaar) met bijvoorbeeld gedragsproblemen, problemen met opvoeding, autisme, trauma en angst, taal- of eetproblemen en slaapproblemen bij baby’s. De hulp is meestal kort (6 tot 12 maanden), maar wel heel intensief. Alle betrokkenen zoals ouders, school of opvang werken samen.

Belang van preventie

Tijdens het bezoek vertelden de professionals van MOC ‘t Kabouterhuis dat gemeente Uithoorn veel investeert in preventie. Daardoor krijgen kinderen sneller hulp. De medewerkers zijn trots op het goede netwerk in de gemeente. Tegelijk gaven zij aan dat de wachtlijsten in de vervolghulp een groot knelpunt zijn bij doorverwijzing, zowel naar aanvullende jeugdhulp als naar volwassenenzorg.

Betrokkenheid en toewijding

“Ik ben onder de indruk van de betrokkenheid en toewijding van de Kabouterhuis-medewerkers”, zei wethouder De Robles (Sociaal Domein) na afloop van het bezoek. “Hun werk maakt écht een verschil voor onze jonge inwoners en hun gezinnen. Deze vormen van vroege hulp zijn van groot belang voor een gezonde toekomst.”

Ook de andere collegeleden wethouders Jan Hazen, Ferry Hoekstra en burgemeester Pieter Heiliegers spraken hun waardering uit: “Door ons werkbezoek hebben we een goed beeld gekregen van hoe het reilt en zeilt bij ’t Kabouterhuis.”

Burgemeester Heiliegers (links) werd met zijn collegeleden en ambtenaren verwelkomd bij ’t Kabouterhuis. Foto: gemeente Uithoorn.