Tweede KudelFair creatief succes

Kudelstaart – Afgelopen zondag 7 juni was de tweede editie van de KudelFair. Met een honderden bezoekers was het Dorpshuis dit weekend hét middelpunt van de gezelligheid. Ruim veertig creatieve standhouders profileerden zich vol overgave. Van broodjes eend tot steigerhouten interieurartikelen. Van tuinstekers tot rozen van spijkerstof. Ook werden er diensten aangeboden. Zo was er een wandelcoach, een wijnverzekering en werd je mes voor je geslepen. Er was een loterij met leuke prijzen, geschonken door standhouders en winkeliers. Je kon smullen van een broodje paling, ijskoffie proeven en genieten van heerlijke ‘ballen van Jo’. Alles tesamen was een groot bruisend gebeuren.

Het weer viel gelukkig mee waardoor het eenmalige buitenterras ook een groot succes was. Er waren churros, ijs en zeer creatieve suikerspin creaties. De kinderen vermaakten zich met de spelletjes, het stoepkrijt en het springkussen. In de tent was een zitje en werden bloemen verkocht. “De bezoekers hebben er een feest van gemaakt. Ze kwamen niet alleen uit eigen dorp maar uit de wijde omgeving. Dat maakte de markt zeer gevarieerd. Het was niet alleen ‘ons kent ons’, maar bracht leuke nieuwe connecties te weeg”, aldus een van de organisatoren.

“Het evenement is mede mogelijk gemaakt door een donatie van Participe uit het buurtinitiatief en de tent en het terras werd haalbaar door de donatie van de Veiling Kudelstaart voor Kudelstaart. Ook is er speciale dank aan de lokale winkeliers die altijd maar weer klaar staan om iets te sponsoren. Grote dank”, vult ze aan. De KudelFair is bedacht om lokale creatievelingen in het zonnetje te zetten. Dat is gelukt! De volgende editie staat gepland voor het voorjaar van 2027. Wil je daarbij zijn of meer informatie? Deze is op te vragen via info@inkudelstaart.nl

Foto’s: www.kicksfotos.nl



