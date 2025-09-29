Clubkampioenen bij bridgevereniging De Ronde Venen

De Ronde Venen – Afgelopen dinsdag was de jaarlijkse ledenvergadering bij bridgevereniging De Ronde Venen. Daar werden alle vrijwilligers, die zich het afgelopen jaar ingezet hebben binnen de vereniging, verrast met een grote bolchrysant.

Deze vrijwilligers zorgden ervoor, dat gedurende het seizoen alle competitieavonden goed verliepen. Ook konden door de inzet van vrijwilligers extra activiteiten, zoals een keer per maand zondagmiddagbridge en in juni, juli en augustus zomerbridge, worden georganiseerd.

Verder werden de clubkampioenen bekend gemaakt. Dit is altijd het paar met het hoogste gemiddelde percentage van een seizoen. Corry Twaalfhoven en Truus Groot scoorden in 2024/2025 gemiddeld 58,41% en werden clubkampioen. Ze werden gehuldigd met bloemen en de wisselbeker met hun naam erop.

Zondagmiddag 19 oktober is er weer een open bridgedrive om 13.30 uur in de Willisstee in Wilnis. Iedereen kan meedoen: leden, niet-leden, ervaren en niet-ervaren bridgers. Opgeven kan tot zaterdag 18 oktober 12.00 uur door te mailen naar bridge.drv@mail.com.

Kampioenen Corry Twaalfhoven en Truus Groot gehuldigd. Foto: aangeleverd.