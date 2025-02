Cindroom of nachtmerrie: 1.000 woningen erbij

Uithoorn-De Kwakel – Zoals genoegzaam bekend wil de gemeente op het voormalig Cindu-terrein ruimte maken voor maar liefst 1.000 woningen met grotendeels ook nog eens uitzicht op de Amstel. Een uitermate interessant en aanlokkelijk perspectief, maar kan dat allemaal zomaar? En wat is daarvoor nodig? En voor wie zijn al die woningen dan bedoeld? Wat is de planning, wanneer “kunnen we erin?”

De Uithoornse bioloog dr. Watze de Vries is uitvoerig bekend met de droom over het Cindu-terrein en zal na afloop van de (besloten) leden-vergadering in een verhandeling uit de doeken doen hoe de vork aan de Cindu-steel steekt. Ook komt aan de orde de rol van de provincie Noord-Holland en de centrale overheid. Deze presentatie is voor iedereen vrij toegankelijk en begint op donderdag 19 februari 2025 om 20.00 uur in Dorpshuis de Quakel. U bent van harte welkom. Let op: dit is een algemene informatieavond, u kunt zich (nog niet) inschrijven voor een woning. De raadsfractie van het CDA is tevens aanwezig voor het beantwoorden van eventuele vragen en voor het meenemen van vragen en opmerkingen waar niet direct een antwoord op kan worden gegeven.

Op de foto: Nico Tijsterman (raadslid) en André Jansen (fractievoorzitter) van het CDA Uithoorn-De Kwakel. Foto is aangeleverd.