Cheques voor Buurtwerk en Jongeren Ontmoetingsplek

Aalsmeer – Met de uitreiking van twee cheques heeft aannemerscombinatie Martens en Van Oord – Van der Ven, een bijdrage geleverd aan Buurtwerk en een Jongeren Ontmoetingsplek (JOP) in Aalsmeer. De combinatie legt in opdracht van de gemeente het Waterfront aan en wil met het geld graag bijdragen aan een goede en fijne omgeving voor jong en oud.

Freerun- en skatebaan

Een cheque van 15.000 euro is bedoeld voor de realisatie van een Jongeren Ontmoetingsplek (JOP). Die JOP zou eerst op het Surfeiland bij het Waterfront worden geplaatst. Na overleg met jongeren en de gemeente is door de gemeenteraad besloten om hem bij de skatebaan aan de Dreef te plaatsen. “Wij dragen graag bij aan een plek waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten, of dat nu bij het Waterfront is of een stukje verderop in de wijk”, zeg Corine van de Laar van combinatie Martens en Van Oord – Van der Ven. De cheque werd in ontvangst genomen door wethouder jeugd Bart Kabout.

Bijdrage voor boot

De tweede cheque van 10.000 euro werd in ontvangst genomen door Anniek Jong van Buurtwerk, de organisatie die het jeugdwerk in Aalsmeer en Kudelstaart verzorgd. “Dit kan Buurtwerk helpen het water op te gaan met een boot”, zegt Marco van der Schans van combinatie Martens en Van Oord – Van der Ven. “Daar verrichten ze goed werk tijdens drukke dagen op de plassen”. Anniek Jong van Buurtwerk legt uit waarom het belangrijk is het water op te gaan. “We komen zo rechtstreeks in contact met jongeren op de plek waar ze graag plezier maken en ‘chillen’ in hun bootjes. Wij zijn waar de jongeren zijn, om te praten over waterveiligheid, alcohol en drugs en om contact te houden, ook met mooi weer.”

Aandacht voor jongeren

“Bij de aanbesteding heeft de gemeente ook aandacht gevraagd voor jongeren”, zegt wethouder Kabout. “De aannemer heeft nu een flinke bijdrage geleverd voor een JOP en een boot. De raad heeft vorig jaar in een unanieme motie aangegeven dat de JOP niet aan het Waterfront gerealiseerd moet worden. Gelukkig is inmiddels een geschikte locatie gevonden bij het zwembad en de nieuwe freerun- en skatebaan. Ook de bijdrage voor een boot voor Buurtwerk is zeer welkom. Bij mooi weer zijn vele jongeren op het water te vinden en het is een goede zaak als Buurtwerk de jongeren ook daar kan bereiken.”