Cheque van OSA voor waterproject in Tanzania

Aalsmeer – Er is een subsidiecheque uitgereikt door Joop de Vries, tweede penningmeester van OSA, van 2.500 euro aan afgevaardigden van de groep Tabitha van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer.

Tijdens de bazar van 16 november vorig jaar is door de groep een bedrag van 2.675 euro ingezameld. Dit bedrag en het subsidiegeld van OSA zal worden besteed voor het aanleggen van watervoorzieningen in Kinko D, tweede fase in Tanzania via SPOTT. Deze stichting is al een aantal jaren bezig met het aanleggen van water in grote delen van Tanzania.

Meer informatie over dit project is te vinden op www.spottanzania.nl

Wilt u meer weten over Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer (OSA) en kijken of uw/jouw project in aanmerking komt voor een subsidie-bijdrage van deze stichting? Kijk dan op de website: www.osa-aalsmeer.nl