Cheque van OSA voor Stichting Barbarugo

Aalsmeer – Vorige week is een subsidiecheque uitgereikt van 2.500 euro door Gerard Nijland, voorzitter van OSA, aan Ruud Goedknegt en Karin Witte-van der Veen, respectievelijk voorzitter en gemachtigde van de Stichting Barbarugo. Door de stichting is een totaal bedrag van 63.000 euro ingezameld in 2020, onder andere door donateurs, vrienden en anderen, waaronder inwoners van de gemeente Aalsmeer. Het ingezamelde en het subsidiebedrag zijn bestemd voor de aanschaf van een aanhangwagen, grondboor en noodhulp in verband met corona.

Daarnaast zorgt Stichting Barbarugo voor de salarissen van de boeren en werkgelegenheid door middel van de verbouw van bamboe in Ghana.

In verschillende delen van Ghana zijn inmiddels plantages aangelegd. In de toekomst zullen de mensen kunnen bestaan van de verkoop van de bamboe. Meer informatie over de Stichting Barbarugo is te vinden op: www.barbarugo.org. Vragen over de stichting Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer (OSA)? Kijk dan op www.osa-aalsmeer.nl

Foto: Gerard Nijland, voorzitter van OSA, reikt cheque uit aan Karin en Ruud van de Stichting Barbarugo.