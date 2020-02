Cheque van OSA voor Heart for Children

Aalsmeer – Onlangs is door de OSA een subsidiecheque uitgereikt aan Joop de Vries van de Stichting Heart for Children. Deze stichting heeft met een benefietavond in 2019 totaal 5.250 euro ingezameld. Het ingezamelde en het subsidiegeld zal worden besteed voor het inrichten van een slaapgebouw met vier slaapkamers met in elk twaalf bedden voor jongens vanaf 14 jaar in Oeganda.

Er was een bedrag van 6.500 euro nodig voor dit project. Van voorzitter Nijland van de stichting Ontwikkelings Samenwerking Aalsmeer heeft Heart for Children een cheque van 1250 euro gekregen, zodat het benodigde bedrag is bereikt en het project tot uitvoer gebracht kan gaan worden.

Meer informatie over dit project is te vinden op www.heart4children.org. Kijk voor informatie over de stichting OSA en/of het aanvragen van subsidie van een project op: www.osa-aalsmeer.nl