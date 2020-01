Cheque trimgroep voor clubhuis van AVA

Aalsmeer – De leden van de woensdagochtend trimgroep van Atletiekvereniging Aalsmeer hebben vorig jaar 455 euro bij elkaar gespaard voor het goede doel: dit jaar is dat bestemd voor de bouw van het nieuwe clubhuis! Wekelijks doneren alle deelnemers 50 eurocent aan de spaarpot van Riet van der Jagt, die daar elk jaar een ander goed doel voor zoekt. En dit jaar is dat dus voor de bouw van het ‘eigen’ clubhuis van AVA.

Wil je ook een keer meetrainen? Kom dan een keer langs! Wekelijks wordt er op woensdagochtend op de atletiekbaan in de Sportlaan getraind van 9.00 tot 10.00 uur onder deskundige leiding van Ad van der Jagt. Het doel is het onderhouden en verbeteren van de conditie en fitheid, waarbij gezelligheid hoog in het vaandel staat. Deze trimgroep bestaat uit enthousiaste mannen en vrouwen, van recreatieve hardlopers tot 70-plussers die hun conditie op peil willen houden.

Foto: Riet van der Jagt overhandigt de symbolische cheque aan Willemien Augustijn.