CDA presenteert kandidatenlijst voor verkiezingen

Aalsmeer – Tijdens een drukbezochte Algemene Ledenvergadering heeft CDA Aalsmeer-Kudelstaart de kandidatenlijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026. Met de presentatie van de nieuwe lijst zet de partij een belangrijke stap richting een verkiezingsjaar waarin herkenbaarheid, betrouwbaarheid en sterke lokale betrokkenheid centraal staan.

Volgens het CDA weerspiegelt de lijst de kracht van de gemeente. In totaal staan er 23 kandidaten op de lijst, variërend van jonge kandidaten tot ervaren bestuurders, ondernemers en vrijwilligers. Zo staan maar liefst twee jongeren van begin twintig in de top vijf. Tegelijkertijd zijn er kandidaten met ruime ervaring in de (ouderen)zorg en meerdere ondernemers en vrijwilligers. De lijst vormt een mooie balans tussen ervaring en vernieuwing, met in de top 10 vijf kandidaten met ervaring in de gemeenteraad en vijf nieuwe gezichten met een frisse blik.

Top 12

Unaniem kozen de leden opnieuw Bart Kabout als lijsttrekker. Volgens Kabout staat de nieuwe lijst symbool voor continuïteit en vernieuwing. “We blijven een partij van verbinding, redelijkheid en betrokkenheid”, zegt hij. “Dicht bij inwoners, met beide benen op de grond, en met vertrouwen in wat we als gemeenschap kunnen bereiken.” De eerste twaalf kandidaten vormen de kern van de actieve campagne:

1. Bart Kabout (huidig wethouder), 2. Sara Zethof (studente en actieve vrijwilliger, met veel affiniteit met het sociale domein), 3. Gerard Winkels (ervaren raadslid, inzet op o.a. financiën en ruimtelijke ordening), 4. Bernt Adema (student, commissielid en campagneleider; actief op o.a. ruimtelijke ontwikkeling, economie en sport), 5. Ingrid Vonk (locatiemanager Kloosterhof, met hart voor het sociaal domein), 6. Frans Sparnaaij (ervaren ondernemer met veel kennis over de energietransitie), 7. Peter van den Nouland (raadslid met decennia ervaring in (ambulance)zorg en veiligheid), 8. Ankie Harte (ervaren fractielid, met aandacht voor zorg, welzijn en duurzaamheid), 9. Wouter de Vries (ondernemer in de sierteeltsector en verbinder tussen inwoners, ondernemers en maatschappelijke initiatieven), 10. Wilco Hoogeveen (ondernemer, verenigingsman en columnist), 11. Dirk van Willegen (huidig fractievoorzitter, bewust lijstduwer na jarenlange inzet), 12. Marga Heijenk (financieel specialist, actief in zorg en verenigingsleven). Het feit dat huidig fractievoorzitter Dirk van Willegen op plek 11 staat, is een bewuste keuze. Hij blijft de partij ondersteunen als lijstduwer, maar maakt ruimte voor nieuwe kandidaten om door te groeien.

‘Vertrouwd Dichtbij’

Na de presentatie van de lijst lichtte de partij ook haar nieuwe slogan toe: ‘Vertrouwd Dichtbij’. Deze slogan staat symbool voor de manier waarop het CDA politiek wil bedrijven: herkenbaar, betrouwbaar en met duidelijke wortels in de lokale samenleving. De partij benadrukt dat ‘Vertrouwd’ verwijst naar de herkenbare gezichten, de lange traditie waarin het CDA altijd bestuurlijke verantwoordelijkheid heeft gedragen en het vasthouden aan de kernwaarden van het CDA. ‘Dichtbij’ staat voor zichtbaar zijn op straat, bij verenigingen, evenementen, scholen, kerken en lokale initiatieven. Politiek die niet op afstand gebeurt, maar naast de mensen waarvoor het gebeurt. Campagneleider Bernt Adema noemt het een slogan die precies past bij het team dat nu kandidaat staat. “Het is bijzonder om te werken met een groep mensen die zo geworteld is in onze dorpen”, zegt hij. “Van jonge vrijwilligers tot ervaren ondernemers en bestuurders, dit is precies wat ‘Vertrouwd Dichtbij’ betekent.”

Foto: De 10 kandidaten van CDA Aalsmeer-Kudelstaart voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2026 (foto aangeleverd).