CDA op 1,5 meter afstand toch dichtbij

Aalsmeer – De CDA-fractie heeft beslist niet stil gezeten, ondanks het feit dat de gebruikelijke werkbezoeken aan bedrijven, sociale instellingen of scholen niet konden worden afgelegd gedurende de coronaperiode.

Dirk van Willegen: ‘Met die werkbezoeken blijven we op de hoogte van wat er speelt in Aalsmeer en Kudelstaart, die input is voor ons heel belangrijk. Binnenkort gaan we de bezoeken gelukkig weer oppakken.” De fractievoorzitter vertelt dat er de afgelopen tijd onder andere een motie is ingediend en raadsbreed aangenomen voor het plaatsen van zogeheten babbelbanken.

Fractielid Marlon van Diemen licht toe wat een babbelbank is: “Het nodigt mensen uit om even naast een buurtbewoner te gaan zitten en zo het contact aan te gaan. Dat is fijn voor mensen die gewoon even behoefte hebben aan een praatje en het helpt daardoor ook tegen de eenzaamheid.”

Eenzaamheid verdient aandacht

Daarnaast heeft de fractie planten bezorgd in de verzorgingstehuizen en ook bij de bewoners van Mijnsheerlijckheid zijn plantjes uitgereikt waarbij de fractieleden (netjes op afstand) ook het gesprek aangingen met de verraste ontvangers. Van Diemen: “Je hoorde wel schrijnende verhalen hoor, over mensen die zich alleen voelen, daarom hebben we het onderwerp eenzaamheid nogmaals even bij de wethouder onder de aandacht gebracht.” Vanaf september staan de CDA-werkbezoeken weer op de agenda.

Foto: Ankie Harte en Marlon van Diemen brengen plantjes naar de bewoners in zorgcentrum Aelsmeer.