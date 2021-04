CDA: Meer maatwerk voor sporten in teamverband

Aalsmeer – Het CDA Aalsmeer-Kudelstaart is tevreden met het antwoord van het College op de vragen die de partij halverwege maart heeft gesteld over het verruiming van de sportmogelijkheden van jongeren. De fractie kwam tot de conclusie dat sporten in groepsverband momenteel mogelijk is tot de leeftijd van 26, jongeren vanaf 27 jaar kunnen niet in teamverband sporten.

Het CDA ziet hier een groot probleem; op deze manier kunnen teams waarbij de leeftijden verder uiteen liggen en ook boven de 27 uitkomen, alsnog niet samen sporten. Het CDA heeft het College dan ook verzocht om naar het Rijk en de Veiligheidsregio uit te dragen dat er meer maatwerk mogelijk moet zijn omtrent de leeftijdsgrens die nu geldt voor samen sporten. In haar antwoorden geeft het College aan hiermee akkoord te gaan en als ambassadeur hiervoor op te willen treden.

Sporten is een essentiële schakel in de mentale gezondheid van jongeren, het gaat eenzaamheid tegen en het is vaak een van de weinige sociale momenten die jongeren nog hebben. Door een strikte leeftijdsgrens te hanteren, wordt het jongeren wederom onnodig moeilijk gemaakt. De partij heeft dan ook om maatwerk gevraagd, in de hoop zo meer sportgelegenheden te creëren. “Samen sporten is niet alleen gezellig, het is ook goed voor de mentale en fysieke gezondheid. We zijn blij dat het College dit met ons eens is en dit standpunt ook uit gaat dragen naar het Rijk”, aldus woordvoerster Thirsa van der Meer van het CDA. Van der Meer hoopt dat er zo snel mogelijk meer maatwerk komt, zodat jongeren binnenkort weer op een veilige manier in teamverband kunnen sporten. De partij blijft zich ook op deze manier inzetten tegen eenzaamheid.