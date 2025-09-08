CDA adopteert geit bij jubileum

Uithoorn – Ter gelegenheid van het 10-jarige bestaan van kinderboerderij De Olievaar heeft het CDA Uithoorn een geit geadopteerd. Tijdens de recentelijke feestelijke middag nam CDA-burgerlid Maayke Goossens het adoptiecertificaat in ontvangst van beheerder Willem Körnmann.

“Een geit is nieuwsgierig, eigenzinnig en een groepsdier, eigenschappen waar het CDA zich in kan vinden. Het past bij onze partij die afgelopen periode in de oppositie zat en haar eigen koers bepaalde.” Met dit sympathieke gebaar wil het CDA juist tijdens dit jubileum het belang van de kinderboerderij benadrukken en haar waardering uitspreken. Door het dier te adopteren draagt het CDA financieel bij aan de verzorging en op die manier steunt de partij de kinderboerderij.

Waardevolle ontmoetingsplek

Kinderboerderij De Olievaar in het Libellebos is een waardevolle ontmoetingsplek voor buurtbewoners en kinderen. Zij kunnen er op een laagdrempelige manier spelen en genieten van de dieren. Dierenwelzijn staat voorop voor beheerder Willem Körnmann, die tien jaar geleden samen met betrokken inwoners van Uithoorn de gesloten kinderboerderij besloot nieuw leven in te blazen.

Geen subsidie

De kinderboerderij ontvangt geen subsidie en draait volledig op vrijwilligers. Om de vrijwilligers te bedanken dat zij elke week weer de mouwen opstropen en ook deze gezellige jubileumdag klaar stonden voor de kinderen, kregen zij uit handen van CDA-leden Jos, Paul, Jeroen en Maayke een lekkere stroopwafel.

