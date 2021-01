Carnavalsquiz en bingo met de Pretpeurders

Kudelstaart – Alaaf, Alaaf, Alaaf, wat een jaar! En wat is iedereen toe aan een leuk feest! Dat gaat Carnavalsvereniging de Pretpeurders uiteraard gewoon regelen! Helaas dit jaar niet stampend en zingend in de Dorpstaverne, maar gezellig virtueel bij iedereen in de huiskamer. Op zaterdagavond 13 februari om 20.11 uur organiseert de Pretpeurders de eerste en nu al legendarische Poelgilderdamse Carnavalsquiz, boordevol leuke, rare, maffe en interessante vragen. De quiz zal gepresenteerd worden door Prins Carnaval Richard de Eerste en Adjudant van Lik-me-Vessie Ronald. Uiteraard is een leuke rode neus, gekke hoed of een echte verkleedpartij bij deze quiz wel een must, er is een leuke prijs voor de mooist verklede deelnemers.

Natuurlijk worden de oudere en zieke inwoners van Poelgilderdam niet vergeten. Op zondagochtend gaan leden van de Carnavalsvereniging op gepaste afstand de welbekende fruitbakjes rondbrengen.

Carnavalsmuziekbingo

Op zondagmiddag 14 februari wordt het een feest voor jong-en-oud met om 16.00 uur de Carnavalsmuziekbingo in samenwerking met Beatle van Café Op de Hoek. Voor 5 euro scoor je al een bingo kaart en voor 17,50 euro maken Beatle en zijn team een goed gevulde borreltas klaar (inclusief 1 bingokaart). Lopen jullie gezellig verkleed mee in de digitale polonaise?

Op woensdagmiddag sluit de Carnavalsvereniging deze feestelijke dagen af en brengt prins Richard de Eerste de sleutel weer terug naar de burgermeester. Maar niet voor lang, op 11 november 2021 haalt hij de sleutel weer op voor de start van een mooi en extra feestelijk en speciaal carnavals jaar. Carnavalsvereniging de Pretpeurders viert dan haar jubileumjaar en gaat flink uitpakken en hopelijk is alles dan weer normaal: hossen, polonaise, elf zoenen van de prinsessen, elf zoenen van de prins en natuurlijk gewoon lekker feesten!

Mondmasker

Wist je overigens dat je dit jaar een echt Pretpeurders collectors item kunt bemachtigen? Het Pretpeurders mondkapje, of geheel aansluitend bij de carnaval, het Pretpeurders mondmasker. Het Pretpeurders mondmasker is verkrijgbaar voor 7,50 euro. Voor die prijs loop je er supergezellig bij en steun je ook nog de activiteiten (Beachvolleybal, Sint Maarten, Sinterklaas, etc.) die hopelijk in het loop van het jaar weer doorgang kunnen vinden, al dan niet aangepast aan de op dat moment geldende regels.

Ga voor alle informatie over de komende activiteiten, inschrijven en het kopen van het meest fantastische mondmasker van het jaar naar de Facebookpagina van de Pretpeurders of volg de Carnavalsvereniging op Instagram.

Prins Richard de Eerste en zijn gevolg hopen jullie volgend jaar in goede gezondheid weer te mogen begroeten in de Dorpstaverne. Voor de feestelijke activiteiten van dit jaar: Doe gezellig mee, maar hou je aan de geldende coronamaatregelen!