Carnavalsoptocht gaat niet door in Kudelstaart!

Kudelstaart – De kinderoptocht heeft zaterdag nog gezellig kunnen plaatsvinden in het tot Poelgilderdam omgetoverde Kudelstaart. De wind was pittig, maar gelukkig is het droog gebleven. De mooiste kar was van de Magische waarzegsters.

Het Prinsenbal in de avond was als vanouds ook een heel leuk feest met als gast burgemeester Gido Oude Kotte, die de sleutel van het dorp kwam overhandigen aan Prins Richard de eerste.

Maar, helaas de grote optocht vandaag, zondag 23 februari, gaat niet door. “Beste carnaval-vierders. Wij hebben moeten besluiten om de optocht vandaag NIET door te laten gaan. Vanwege de weersomstandigheden is het niet veilig voor deelnemers en omstanders. Uiteraard betreuren wij dit besluit”, aldus de mededeling van carnavalsvereniging de Pretpeurders.

Wel feest in het Dorpshuis

Maar, helemaal stil valt de carnaval niet: “Uiteraard is iedereen van harte welkom in het Dorpshuis van Kudelstaart. Vanaf 14.00 uur maken we er daar een feestje van. Tot dan”, vervolgt het bestuur van de Pretpeurders.

Foto’s: www.kicksfotos.nl