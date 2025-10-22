Cannes-winnaar en Minecraft-avontuur naar witte doek

Mijdrecht – Elke donderdagavond biedt Filmhuis Mijdrecht in ’t Oude Parochiehuis een verrassende film-ervaring: van speelfilms tot documentaires en concertregistraties. Laagdrempelig, dichtbij en met een programmering die zich niet laat voorspellen. Donderdag 23 oktober presenteert het filmhuis twee totaal verschillende films die elk op hun eigen manier de verbeelding prikkelen.

Anora

Om 20.00 uur draait ‘Anora’, de winnaar van de Gouden Palm in Cannes. Deze energieke mix van komedie en actiethriller vertelt het verhaal van Ani, een jonge sekswerker uit Brooklyn die na een impulsief huwelijk met de zoon van een Russische oligarch in een wervelwind van chaos belandt. Wat begint als een moderne Assepoester-fantasie, verandert al snel in een nachtmerrie vol achtervolgingen, intriges en zwarte humor. Hoofdrolspeelster Mikey Madison wordt geprezen om haar krachtige spel, en de regie weet een wereld te scheppen die tegelijk komisch en gevaarlijk aanvoelt. Een film die niet alleen amuseert, maar ook uitdaagt.

Animatiefilm

Eerder op de dag, om 15.00 uur, is er een voorstelling voor jongere bezoekers (en hun ouders): ‘A Minecraft Movie’. Gebaseerd op het iconische spel neemt deze animatiefilm het publiek mee naar de blokkerige wereld van de Overworld, waar vier helden het opnemen tegen de dreiging van de Ender Dragon. Met Jack Black als stem van Steve en regie van Jared Hess is het een luchtig, visueel spektakel vol humor en avontuur.

Voor ieder wat wils

Filmhuis Mijdrecht bewijst met deze programmering dat filmkunst niet elitair hoeft te zijn. Van Cannes-laureaten tot gameverfilmingen: het draait om beleving, verrassing en toegankelijkheid. Kaarten voor beide films kosten 10 euro en zijn te bestellen via www.filmhuismijdrecht.nl. Of je nu komt voor scherpe dialogen en satire of voor een fantasierijk familie-uitje: donderdag 23 oktober is er voor ieder wat wils in Mijdrecht.

Op de foto: Anora. Foto: aangeleverd.