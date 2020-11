Cadeau van gemeente voor mantelzorgers

Aalsmeer – Voor mantelzorgers is de zorg voor hun naaste door de coronamaatregelen nog ingewikkelder en zwaarder dan normaal. Gemeente Aalsmeer doet mee met de landelijke publiekscampagne ‘Deel je zorg’. Zo wil de gemeente mantelzorgers laten zien dat ze er niet alleen voor staan en er mogelijkheden zijn om hulp te krijgen. Deze week is het de jaarlijkse week van de mantelzorg en start de landelijke campagne.

Gemeente Aalsmeer sluit lokaal aan bij de campagne. Er komen posters in Aalsmeer en Kudelstaart te hangen, er is een folder gemaakt en op social media wordt met filmpjes aangesloten bij de campagne. Zorg- en welzijnsprofessionals krijgen posters om in wachtkamers te hangen en wordt gevraagd de filmpjes op hun schermen te laten zien. Dit alles met één doel: zoveel mogelijk mantelzorgers bereiken en hen op tijd goed ondersteunen.

Mantelzorg & Meer

Voor mantelzorgers in Aalsmeer en Kudelstaart biedt Mantelzorg & Meer advies, individuele ondersteuning, inzet van (zorg)vrijwilligers, cursussen, informatiebijeenkomsten en gespreksgroepen. De meeste diensten van Mantelzorg & Meer zijn kosteloos. Gemeente Aalsmeer verleent jaarlijks subsidie aan Mantelzorg & Meer om deze diensten te kunnen leveren. Het afgelopen jaar is de capaciteit van Mantelzorg & Meer uitgebreid en het aanbod is vergroot. Meer informatie is te vinden op www.mantelzorgenmeer.nl.

Mantelzorgwaardering

De gemeente wil mantelzorgers bedanken en laten weten dat ze gesteund worden. Daarom krijgen alle mantelzorgers die ingeschreven zijn bij Mantelzorg & Meer ieder jaar rond deze tijd een kaart en een cadeaukaart in de bus. Het is een kleine blijk van waardering voor het belangrijke werk dat zij doen. Mantelzorgers komen hier dit jaar nog voor in aanmerking als zij zich voor 15 december inschrijven bij Mantelzorg & Meer. Dit kan via www.mantelzorgenmeer.nl/mantelzorg/aanmelden.