Cadeau van gemeente voor leerkrachten

Aalsmeer – “Dank voor jullie doorzettingsvermogen en flexibiliteit. Dankzij jullie zijn de kinderen van Aalsmeer en Kudelstaart in goede handen in een lastige periode.” Wethouder jeugd en onderwijs Bart Kabout heeft afgelopen donderdag en vrijdag een verrassingspakketje uitgereikt aan alle medewerkers van basisscholen en kinderdagverblijven in Aalsmeer en Kudelstaart. Dit als blijk van waardering voor hun inzet.

Het cadeau van de gemeente werd op prijs gesteld. “Bedankt! Namens alle leerkrachten. Het wordt zeer gewaardeerd”, aldus Eric Spaargaren van de Antoniusschool in Kudelstaart in een reactie.

Op de foto’s Ivica Timman van OSB Samen Een en Lia Drost van Kindcentrum De Berenboot.

Bron en foto’s: Gemeente Aalsmeer