HAC aangesproken op niet-integer gedrag

Aalsmeer – De nummer twee op de kandidatenlijst van Het Aalsmeers Collectief (HAC) heeft op 28 februari aan burgemeester Jeroen Nobel bekend gemaakt dat zij afstand neemt van HAC en geen activiteiten meer voor de partij zal verrichten.

Een van de redenen is dat zij onder verkeerde voorwendselen op de kieslijst van HAC terecht is gekomen. De kieslijst is zo vlak voor de verkiezingen niet meer aan te passen.

Burgemeester Nobel heeft raadslid Bram Heijstek van HAC aangesproken op niet integer handelen als lid van de raad. De burgemeester heeft Heijstek al meerdere keren gewezen op niet-integer gedrag. Raadsleden hebben een voorbeeldrol in de samenleving. In de gedragscode voor raadsleden staat dat zij respectvol met inwoners om dienen te gaan.

De burgemeester constateert dat het gedrag van Bram Heijstek jegens de nummer twee op de kandidatenlijst in strijd is geweest met de gedragscode. In het kader van transparantie over de integriteit van raadsleden heeft de burgemeester deze verklaring opgesteld.

Foto: Archieffoto oktober 2015.