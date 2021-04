Burgemeester Oude Kotte voorstander openstellen terrassen

Aalsmeer – De coronabesmettingen nemen geleidelijk af, gelukkig, de toename in opnames in ziekenhuizen baren nog zorgen. Toch wil de overheid proef-versoepelingen gaan invoeren rond half april. En hier zal menigeen graag gebruik van gaan maken. Gezellig een dagje naar de dierentuin, toch bollen kijken in het Keukenhof, cultuur ‘snuiven’ in een museum en genieten van een theater- of muziekoptreden.

Over het voorstel van burgemeester Femke Halsema, voorzitter van de Veiligheidsraad Amsterdam – Amstelland (waar Aalsmeer ook onder valt), om de terrassen open te stellen wordt vooralsnog geen woord gerept. Er is hopelijk voor de horeca wel over gesproken.

Door de terrassen open te stellen is er meer controle en dit zou de drukte in de parken doen afnemen. In ieder geval heeft Halsema de steun van collega’s in de Veiligheidsregio. Ook burgemeester Gido Oude Kotte is voorstander van het openen van de terrassen in ‘zijn’ gemeente en dit is alvast goed nieuws voor de horeca in Aalsmeer. Maar, wanneer en of er echt groen licht wordt gegeven, is nog niets over bekend.