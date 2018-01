Burgemeester op de koffie in buurtkamer De Kwakel

Uithoorn – Sinds de start van de Buurtkamer in september 2016, was er al meerdere malen gevraagd of de burgemeester op de koffie wilde komen. Tot op heden was het er nog niet van gekomen, maar nu aan het einde van haar periode als burgemeester van de gemeente Uithoorn kwam zij op vrijdagmorgen naar Dorpshuis in de Kwakel toe.

Zoals elke week op vrijdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur waren er rond de 30 mensen die koffie kwamen drinken, een spelletje kwamen kaarten of rummikuppen en zij waren allen zeer verrast met het bezoek. Het zoontje van de burgemeester was gezellig meegekomen en eerst verlegen met alle aandacht ging hij daarna lekker aan het spelen en ook praatjes maken met de gasten. Er werd informeel gepraat, de burgemeester was zeer geïnteresseerd in het ontstaan en functioneren van de Buurtkamer en de aanwezige vrijwilligers namen de tijd om toe te lichten dat de hoofdzaak van de Buurtkamer het samenkomen is voor iedereen die dat wil, en dat het succes ervan vooral bestaat door het ongedwongen karakter van de opzet. Een praatje voor wie daar behoefte aan heeft, een spelletje voor degene die daar van houden, en een grapje en een beetje aandacht voor de mensen.