Burgemeester Nobel kondigt vertrek aan!

Aalsmeer – Verwacht of niet, de slotwoorden van burgemeester Jeroen Nobel tijdens zijn nieuwjaarsspeech afgelopen maandag 7 januari in het Dorpshuis van Kudelstaart bracht heel wat gespreksstof. Vier jaar geleden werd Jeroen Nobel aangesteld om de politieke gemoederen weer in het gareel te brengen na onderlinge ruzies tussen de fracties en het vertrek van burgemeester Jobke Vonk. Jeroen heeft deze taak prima uitgevoerd, de rust is teruggekeerd en nu de verkiezingen zijn geweest, er een nieuwe gemeenteraad is en een nieuw college vindt de waarnemer het zelf nu ook tijd voor een nieuwe uitdaging. “Na april ben ik niet meer beschikbaar als burgemeester. In december heb ik dit aangekondigd bij de commissaris van de Koning.”

Direct na deze mededeling wenste hij iedereen een gezond en goed 2019 en hief hij het glas om te proosten met alle aanwezigen. Na de toost werd gelijk her en der onderling gesproken over deze mededeling. In november, tijdens de verkiezing van Onderneming en Starter van Jaar, sprak Jeroen Nobel lovend over ‘onze’ bloeiende en ondernemende gemeente en liet hij weten best burgemeester van Aalsmeer te willen blijven…

Van woeste zee naar rustig vaarwater

Tja, niets is veranderlijker dan de mens. Misschien lonkt Amstelveen, waar ook de sollicitatieprocedure loopt voor een nieuwe burgemeester, of ‘gewoon’ het bedrijfsleven. In ieder geval heeft Jeroen Nobel zijn opgedragen taak met succes uitgevoerd en daarvoor verdient hij een compliment. De woeste, politieke zee heeft hij bedwongen en in rustig vaarwater weten te krijgen!

Procedure in volle gang

De procedure voor een nieuwe burgemeester is overigens in volle gang. Er hebben 14 kandidaten gesolliciteerd en uit dit aantal heeft een uit de gemeenteraad gevormde commissie zich gebogen. Er is een selectie gemaakt, maar verdere mededelingen worden niet gedaan. Als de procedure volgens planning verloopt, vindt de bekendmaking begin februari plaats. Heel benieuwd of weer gekozen is voor een man of dat Aalsmeer nog een keer een vrouw een kans geeft.

Foto: www.kicksfotos.nl