Burgemeester rijdt taxi voor eerste stemmers

Aalsmeer – Een bijzondere uitnodiging van burgemeester Jeroen Nobel voor alle 18-jarigen in de gemeente die voor het eerst mogen gaan stemmen voor de verkiezingen van de gemeenteraad aanstaande woensdag 21 maart. De burgemeester haalt zes eerste kiezers op de verkiezingsdag thuis op en brengt hen naar het gewenste stembureau.

Tussen 8.00 en 10.00 uur in de morgen rijdt burgemeester Nobel voor bij zes jongeren en zij worden in de Stemtaxi, een Tesla Model X, naar hun stembureau gebracht. Interesse als 18-jarige? Aanmelden kan door een mail te sturen naar griffie@aalsmeer.nl. Wacht hiermee niet te lang, de animo schijnt groot te zijn. En begrijpelijk toch, echt luxe om door chauffeur Nobel naar het stembureau gebracht te worden. De burgemeester wacht overigens tot de stem is uitgebracht en brengt de zes uitgekozenen ook weer thuis. Niet vergeten: De stempas en een geldig identiteitsbewijs.

Debat in gemeentehuis

Voor wie nog twijfelt over de partijkeuze kan via deze website en die van de gemeente de kieswijzer.nl wellicht uitkomst bieden en er is vanavond, maandag 19 maart, het derde en laatste verkiezingsdebat in het gemeentehuis. Aanvang is 20.00 uur en belangstellenden zijn van harte welkom. Het debat wordt geleid door Peter Maarsen en Wim Bartels en centraal staan de centrumvisie, lokale lasten, bestuur en dienstverlening. Tijdens de dag van de verkiezingen (woensdag 21 maart) is het gemeentehuis overigens tot laat geopend. Vanaf 21.00 uur kunnen inwoners binnen lopen om samen met de deelnemende partijen de uitslag bij te wonen.